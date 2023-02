Srbské jezero zaplnily tuny odpadků

Rok co rok se v zimních měsících plní jezero Potpec u města Priboj v Srbsku tunami odpadků jako jsou plastové lahve, zrezlé sudy, uhynulá zvířata, a dokonce i nábytek nebo domácí spotřebiče. O problematice informoval server ABC News .

Jezero znečišťuje hlavně řeka Lim, která teče z Černé Hory do Srbska a vlévá se do něj. Během zimních měsíců se řeka rozvodňuje a vyplavuje tak velké množství odpadků z desítek nelegálních skládek u svých břehů.

Problém trvající desítky let pramení ze špatného nakládání s odpady a obecně z nedostatečných opatření na ochranu životního prostředí na celém Balkáně.

Pracovníci, kteří tento týden u jezera Potpec odpadky pomocí strojů odklízí, uvedli, že se stroje často porouchávají, protože odpadků je prostě příliš mnoho. Připomněli, že používaná technika navíc nebyla navržena na to, aby z vody tahala velké kusy dřeva nebo pračky.

„Nevěřili byste, co všechno lidé do řeky házejí,“ řekl Milan Višič, lodivod vlečného člunu. „Ve skutečnosti je to teď mnohem lepší než dřív, protože jsme toho už hodně vyčistili,“ dodal.