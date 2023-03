Pokud ředitel nemocnice nesežene lékaře, může mu hrozit vězení, navrhuje slovenský ministr

Pokud nedostatečný počet zdravotníků přetrvává přes 90 dní, ředitel nemocnice může jít do vězení až na tři roky. Jestliže v důsledku tohoto stavu dojde k ohrožení života a zdraví vícera osob, může to být až deset let. V případě, že nastane těžká újma na zdraví nebo smrt, ředitel může dostat 8 až 12 let vězení a pokud se to bude týkat vícera osob, může být potrestán 10 až 15 lety vězení.