Novou verzi budou mít kvůli nekorektním výrazům i detektivky Agathy Christie

Detektivky britské autorky Agathy Christie budou nově vycházet v přepracované verzi s jinými formulacemi pasáží, kde se používají nekorektní výrazy spojené zejména s rasou a etnicitou. Napsal to server The Telegraph. Krok nakladatelství HarperCollins, jež chce vyjít vstříc čtenářům, kteří původní znění považují za urážlivé, následuje poté, co nakladatelé iniciovali podobné změny například v románech Roalda Dahla nebo Iana Fleminga.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto