Německo zavádí celostátní jízdenku, o jaké si Češi mohou nechat jen zdát

Od dubna příštího roku by měla být v Německu ke koupi celostátní jízdenka pro regionální a městskou hromadnou dopravu. Zájemci by za ni měli zaplatit 49 euro (1200 korun) na měsíc. Jízdenka bude nástupce devítieurového lístku, který kabinet zavedl od června do srpna a prodalo se ho přes milion, píše server deníku Süddeutsche Zeitung.

Foto: Arnd Wiegmann, Reuters Německý železniční přepravce Deutsche Bahn

Článek Německá vláda se na nové jízdence dohodla s ministry dopravy jednotlivých spolkových zemí a původní plán byl, že se zavede od začátku příštího roku. Nakonec bude mít tříměsíční zpoždění, protože se spolkové země s vládou zatím nedohodly na jejím financování. Jednotlivé spolkové země žádají, aby se spolková vláda podílela na dodatečných nákladech a nebyly jimi zatíženy jednotlivé regiony. Na počátku listopadu jednal o nákladech kancléř Olaf Scholz s regionálními premiéry, nové odhady ale naznačují, že by náklady mohly vládu ročně stát až 4,7 miliardy eur (114,5 miliardy Kč). Německo nařídí úspory energií. Na železnici upřednostní vlaky s uhlím Ekonomika To by bylo o 1,5 miliardy eur (36,5 miliardy Kč) více než původní propočty. Finanční otázku tak bude zřejmě muset vyřešit kancléř se zemskými premiéry. Měsíční jízdenka za devět eur (220 Kč) se stala v Německu hitem a kancléř Olaf Scholz ji považuje za jedno z nejlepších opatření své vlády. Jízdenka má pomoci lidem přejít z aut na autobusy a vlaky. Češi takovou možnost nemají V České republice ekvivalent k německé celostátní měsíční jízdence jak pro regionální, tak městskou hromadnou dopravu neexistuje. Anketa Vyplatilo by se vám koupit si v ČR měsíční celostátní jízdenku pro regionální a městskou hromadnou dopravu, za kterou byste tak jako v Německu zaplatili 1200 korun? Ano 64,7 % Ne 35,3 % Celkem hlasovalo 136 čtenářů. Za bývalé vlády Andreje Babiše (ANO) měli důchodci a studenti při nákupu jízdenky ve veřejné dopravě 75procentní slevu, kabinet Petra Fialy (ODS) ale slevu na začátku tohoto roku snížil na 50 procent. Výhodné tarify pak dlouhodobě nabízí České dráhy prostřednictvím In Karty. Například roční In Karta, která zaručí 25procentní slevu při nákupu jízdenky, vyjde cestujícího na 450 Kč. V případě ročního neomezeného cestování ve vlacích ve 2. třídě zaplatí zájemce 19 990 Kč. V případě MHD se cena časových (měsíční, čtvrtletní, roční) jízdenek liší město od města. Například v Praze stojí celoroční jízdenka 3 650 Kč, senioři nad 65 let mají vyjma vlaků dopravu zdarma. Ve druhém největším městě republiky Brně je celoroční jízdenka o 1 100 Kč dražší. Vítejte v pekle! V německé veřejné dopravě vypukl s levnými jízdenkami chaos Evropa