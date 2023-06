Milánské letiště možná ponese jméno Berlusconiho

„Pojďme z Linate udělat letiště Silvia Berlusconiho. Je to dobrá idea, na jejíž naplnění není třeba čekat deset let. Může to rozhodnout SEA (provozovatelská firma letiště),“ prohlásil podle listu Il Giornale Albertini, člen konzervativní strany Vzhůru, Itálie založené Berlusconim.