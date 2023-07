V Nizozemsku řádí letní bouře Poly, nejsilnější za sto let. Ruší se lety, včetně spojů s Prahou

Národní meteorologický ústav vyslal obyvatelům provincie Noord-Hooland, do níž patří i hlavní město Nizozemska Amsterdam, nejvyšší výstrahu před bouřkami s červeným kódem. Vyzval je také, aby neopouštěli své domovy a poznamenali si čísla tísňových linek pro případ ohrožení života.

Bouře s názvem Poly je podle meteorologické agentury Weeronline zřejmě nejsilnější v letních měsících za posledních sto let. Meteorologický portál Weerplaza dokonce hlásí, že jde o nejsilnější letní bouři, jaká kdy byla zaznamenána.

Jak Novinky informovaly během středečního rána, letiště Schiphol v Amsterdamu už v úterý večer avizovalo, že následující den zruší všechny přílety a odlety mezi 09:00 a 11:00 SELČ, a to včetně těch do Prahy. Později svoje upozornění aktualizovalo a ohlásilo, že letecký provoz bude omezen až do 15:00 SELČ.