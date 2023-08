Ukrajinští uprchlíci hromadně odcházejí z Polska

Ukrajinští uprchlíci, kterých je podle srpnových údajů Eurostatu v Polsku téměř 978 tisíc, ze země postupně odcházejí. Jedna část se vrací do vlasti, kterou opustila kvůli ruské okupaci, a druhá odchází za lepšími pracovními a životními podmínkami do západních zemí - především do Německa a Kanady.

Foto: Profimedia.cz Uprchlíci na polsko-ukrajinské hranici

Článek Jen od května do června tohoto roku, tedy za měsíc, odešlo z Polska na 14 tisíc ukrajinských uprchlíků, což vyvolalo obavy zaměstnavatelů i ekonomů, upozornil portál gazeta.pl. „V demografických problémech, které Polsko bez pracovních uprchlíků, především Ukrajinců, zažívá, hrozí problémy různým oblastem národního hospodářství. A to nejen s nárůstem výroby, ale dokonce i s udržením současného stavu výroby,“ varoval vládu Szymon Witkowski, šéf polského svazu zaměstnavatelů (ZPP). Na webu zpp.net.pl také uvedl, že „Polsko si udělalo dobré jméno tím, že v prvních dnech války pomáhalo uprchlíkům z Ukrajiny, ale bohužel to nestačí a v současné době prohrává závod o ně s jinými zeměmi.“ „Polští podnikatelé varují vládu, že to, co se nyní děje, má fatální dopad na pracovní trh v zemi. Vyzvali ji také, aby urychleně jednala a přijala opatření, která by přesvědčila Ukrajince, aby zůstali pracovat a žít na Visle. Zejména stavebnictví, obchod a logistika se bez nich prostě neobejdou,“ napsal portál gazeta.pl. Dej bůh déšť a zdraví šéfovi. Polské Státní lesy zaměstnancům tisknou modlitební knížky