Soud na Slovensku poslal do vazby ženu, kterou policie obvinila z terorismu

Soud na Slovensku dnes poslal do vazby ženu, kterou policie obvinila z terorismu a z dalších trestných činů poté, co ji minulý víkend do země dopravil z iráckého Kurdistánu vládní letecký speciál. Informovala o tom slovenská média.

Článek Soudce rozhodl o vazebním stíhání 44leté ženy z důvodu, že by mohla uprchnout nebo pokračovat v trestné činnosti. Naopak se neztotožnil s návrhem žalobce, že by obviněná mohla na svobodě ovlivňovat svědky. Rozhodnutí soudu není pravomocné. Policie ženu obvinila ze založení a podpory teroristické skupiny, válečného bezpráví a ohrožení mravní výchovy mládeže. Za to jí v případě prokázání viny hrozí až doživotí. Slovenka, která přestoupila na islám, podle svého advokáta vinu odmítá. Tvrdí, že nikdy nebyla členkou teroristické organizace Islámský stát a že v minulosti do Sýrie pouze následovala svého manžela, který tam jako lékař vycestoval za prací. Právník také řekl, že jeho klientka byla v Sýrii zadržována čtyři roky v intervenčním táboře. Spolu s ní byly do Bratislavy letecky dopraveny i její dvě děti. V roce 2019 slovenská policie po ženě na žádost rodinných příslušníků vyhlásila pátrání jako po nezvěstné osobě. Slovenskou teroristku přivezl z Iráku vládní speciál Evropa