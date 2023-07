Slovenský řidič nákladního auta zavinil smrt 12 lidí. U soudu dostal osm let

Řidič nákladního auta naplněného stavebním odpadem přejel u Nitry do protisměru, kde se srazil s linkovým autobusem. Podle obžaloby Julius F. nepřizpůsobil jízdu svým schopnostem, povaze a stavu vozovky.

Když řidič s plně naloženým nákladním vozem v rychlosti 90 km/h najel na nerovnost na silnici, přejel do protisměru, kde se srazil s autobusem. Ten v důsledku srážky sjel ze silnice a převrátil se.

Oběti nehody byly ve věku 15 až 70 let. Bylo mezi nimi pět studentů ve věku 15 až 17 let z nedalekých obcí Kolíňany a Jelenec. Řidič autobusu se snažil do poslední možné chvíle zabránit čelnímu střetu s nákladním vozem a tím zabránil ještě větší tragédii. I tak patří nehoda mezi nejtragičtější v historii Slovenska.