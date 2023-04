Slováci ztrácí víru v demokracii, přes 41 procent lidí se obává manipulace voleb

Manipulace voleb se obávají víc ženy (45 procent) než muži (37 procent) a spíš starší lidé od 50 do 65 let a hlavně nad 66 let. Větší obavy mají méně vzdělaní obyvatelé žijící v Nitranském, Bankobystrickém a Trenčínském kraji, ale také v Prešovském a Trnavském kraji. Manipulace se obává také 43 procent voličů maďarské národnosti.