Se psem po Tatrách? Od léta jen po asfaltových cestách

„Nesouhlasím s ním. Pro lidi, kteří psy berou na všechny dovolené s sebou, to bude konec výletů do Vysokých Tater. Bohužel vše je v lidech. Je pravda, že jsou tací, kteří nechají bezprizorně pobíhat psy na volno po národním parku bez zvládnuté poslušnosti. A to nejen v Tatrách. Ale pes, který je ovladatelný, pod neustálým dohledem majitele a má dobrou fyzickou kondici, tak rozhodně do Tater patří,“ řekla Právu Veronika Jínková ze Zlína.