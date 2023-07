„Pod deset vteřin se to nepočítá.“ Italský soud omilostnil školníka, který osahával studentku

Italský soud rozsudek vynesl minulý týden. Od té doby se na sociálních sítích stal hitem hashtag „palpata breve“, což se do češtiny dá přeložit jako „krátké osahávání“. To teď používají místní influenceři a mladí lidé ve svých videích, aby na „absurditu“ rozhodnutí soudu upozornili.

„Soudci rozhodli, že si dělal legraci? No, pro mě to teda žádný žert nebyl,“ citoval místní deník Corriere della Sera studentku, kterou muž osahával. „(Avola) ke mně přistoupil zezadu, aniž by cokoli řekl. Strčil mi ruce do kalhot a pod moje spodní prádlo,“ dále vysvětlila.