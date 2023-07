Na západě Ukrajiny se zřítil most i s automobily. Pět raněných

Nejméně pět lidí utrpělo zranění poté, co se na západě Ukrajiny do řeky zřítil most s jedním osobním a jedním nákladním automobilem. Neštěstí se stalo v Zakarpatské oblasti na dálnici mezi městy Mukačevo a Rohatyn. Do nemocnice záchranáři odvezli dvě ženy a tři nezletilé ve věku 10, 15 a 17 let, informovala agentura Reuters.

V ukrajinském Transkarpatí se zřítil most, pět lidí utrpělo zraněníVideo: UKRAINIAN INTERNAL AFFAIRS, Reuters