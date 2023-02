Londýnské děti do 11 let budou mít obědy ve škole zdarma

Projekt podle starosty pomůže zhruba 270 tisícům dětí a rodiny v průměru ušetří asi 440 liber (asi 11 800 korun) za dítě ve školním roce. Odbory a charitativní organizace program uvítaly, podle nich je však potřeba pro podporu nízkopříjmových rodin udělat víc.

„Vysoké životní náklady způsobily, že rodiny s dětmi v našem městě urgentně potřebují další podporu. Na vládu jsem opakovaně apeloval, aby dětské obědy zdarma zajistila, vláda ale nedokázala jednat. Pomoc, kterou mohou přinést dětem ohroženým hladověním, je skutečně zásadní,“ řekl Khan, jenž program schválil poté, co jej na lokální úrovni už zavedly londýnské čtvrti Newham, Islington a další.

„Starostův projekt chválíme. Zdravé školní jídlo by však děti neměly dostávat jen v krajních případech, měl by to být standard vzdělávacího systému, který nechce nikoho vyloučit,“ řekla BBC Barbara Crowtherová z organizace Children’s Food Campaign.

Chudí posílají děti do školy bez jídla

Ředitelka společnosti Gingerbread Victoria Bensonová zaměřující se na podporu rodičů-samoživitelů uvedla, že mnoho rodičů její organizaci přiznalo, že posílají své děti do školy bez jídla, protože se nedokážou finančně vypořádat s vysokými náklady. „Pro mnoho rodičů bude velkou úlevou, že se jejich děti najedí ve škole,“ dodala Bensonová.

Jiné charitativní organizace stejně jako starosta Khan kritizovaly vládu, že se ve věci nedostatečně angažuje. To popřel mluvčí ministerstva školství, který řekl, že počet dětí, jež dostávají obědy zdarma, je nyní v Británii vyšší než dva miliony. „V roce 2009 to bylo 1,1 milionu a další investice jsme vložili do národního programu snídaní ve školách, abychom jej prodloužili o další rok,“ uvedl mluvčí.

Další kritika poukazuje na to, že v pondělí oznámený program se týká pouze dětí do 11 let věku. „Pokud chce starosta skutečně pomoci nejchudším rodinám, měl by se zaměřit na ty nejpotřebnější napříč všemi školami,“ uvedla Emma Bestová, členka Londýnského shromáždění za Konzervativní stranu. Bestová poukázala také na to, že chudé rodiny zasáhne Khanovo zvýšení městské daně o 57 procent oproti roku 2016.