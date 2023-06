Kiskova strana nesplatila dluhy z volební kampaně v roce 2020

„Podle webu strany Za lidi měla strana splatit všechny dluhy do 31. května 2023,“ uvedla Pravda.

Strana by mohla finanční problém vyřešit dohodou o restrukturalizaci dluhu. Nejvyšší částku si totiž půjčila přímo od Kisky a podle Pravdy se dá předpokládat, že by k dohodě s ním došlo. Strana by si také mohla vzít další půjčku ke splacení dluhu.