FOTO: Klimaaktivisté se v Berlíně přilepili k silnicím. Odvedli je až díky sbíječce

Hnutí Letzte Generation (Poslední generace) od pondělního rána až do poledne blokovalo dopravu v Berlíně nejméně na 20 různých místech. Klimatičtí aktivisté se přilepili k silnicím rychleschnoucím lepidlem a například na městské dálnici A100 způsobili hodinové zdržení. Z vozovky v centru města byli odvedeni poté, co je vyprostili z asfaltu pomocí sbíječky. Hnutí před týdnem vyhlásilo neomezené blokády, aby stupňovalo tlak na vládu ohledně ochrany klimatu. Mimo jiné požaduje rychlostní limity na dálnicích nebo ustavení občanských výborů, které by naplánovaly konec fosilních paliv v Německu do roku 2030.

Foto: Christian Mang, Reuters Aktivisté na jednu z dálnic dojeli sdílenými auty (tzv. carsharing) a zablokovali tak průjezd silnicí

