Češka zemřela na řecké pláži, 50 minut čekala na záchranku

Česká turistka zkolabovala a zemřela na pláži na řeckém ostrově Thasos poté, co čekala zhruba 50 minut na příjezd záchranky, píše řecký tisk. Podle očitých svědků žena ve věku 45 až 50 let zkolabovala na pláži Astridas pár sekund poté, co vylezla z moře

Foto: Envanto Řecký ostrov Thasos

Sanitka přijela na místo 51 minut po zavolání, protože zasahovala na jiném místě na ostrově. Čtyři rumunští turisté se jí pokusili oživovat a žena měla podle svědků hmatatelný puls po více než 40 minut. Když však na místo dorazila sanitka, bylo už pozdě, informoval web keeptalkinggreece.com. Tělo ženy odvezla záchranka a byla nařízena pitva. Proti nedostatkům ve zdravotnické službě na ostrově protestovali po úmrtí turistky zástupci zaměstnanců ve zdravotnictví i krajně levicová strana SYRIZA. „Na ostrově jsou čtyři sanitky, z nichž je v provozu jen jedna kvůli nedostatku personálu," uvedl zástupce zaměstnanců záchranné služby Kostas Tsitsilikakis. Podle něj odbory minulý týden jednaly s vedením ostrova, aby navýšilo počet záchranářů, a zprovoznilo tak alespoň jednu další sanitku.