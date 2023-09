Česká ambasáda dluží v Londýně skoro 14 milionů korun na mýtném

Asi třetina diplomatických misí na ambasádách v Londýně neplatí poplatky za vjezd autem do centra metropole. Mají prý za to, že se jedná o daň, z níž jsou osvobozeny. Město k tomu ale nevidí důvod. Trvá na tom, že se jedná o poplatek a výjimka se na něj nevztahuje. Česko dle seznamu hříšníků dluží 480 190 liber, to v přepočtu odpovídá asi 13,75 milionu korun.

Foto: Envato elements Pohled na Londýn

Článek Čeští diplomaté v tom zdaleka nejsou sami. Nejvíce dluží Spojené státy americké - v přepočtu 400,1 milionu korun. Druzí Japonci dluží v přepočtu 286,2 milionu. Na dalších místech je Indie (243,4 milionu Kč), Čína (229 milionů Kč) a bez dluhu není ani Rusko (171,75 milionu Kč). Seznam dlužníků je veřejně dostupný ZDE. Na dlužné mýtné ve čtvrtek v britském parlamentu upozornil tajemník britského ministerstva zahraničí David Rutley v rámci své zprávy o prohřešcích zahraničních diplomatů na půdě Spojeného království. Podle Rutleyho neexistuje žádný právní důvod, proč by měly být zastupitelské úřady a mezinárodní organizace od poplatku za vjezd co centra Londýna osvobozeny. Stejného názorů je i vedení hlavního města. Příslušný poplatek ve výši 15 liber denně se platí za každý automobil, který se pohybuje v centrální části města kolem parlamentu, Britského muzea či Trafalgarského náměstí. Starosta Londýna tlumí kritiku nízkoemisní zóny nabídkou šrotovného