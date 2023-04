Čad vyhazuje německého velvyslance

V roce 2021 převzal v Čadu moc již zmíněný Mahamat Idriss Déby poté, co byl jeho otec a tehdejší prezident Idriss Déby zabit během konfliktu s povstalci, což ukončilo desítky let autoritářské vlády. Čadští vojenští vůdci poté slíbili vyhlášení voleb do 18 měsíců, loni ale byla tato lhůta prodloužena o dva roky na říjen 2024. To v zemi vyvolalo protesty, při kterých byly zabity desítky civilistů.