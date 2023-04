Na 200 tisíc lidí demonstruje v Jeruzalémě za justiční reformu

„Jsem velmi dojat obrovskou podporou tábora, který přišel dnes večer do Jeruzaléma v takovém množství,“ poděkoval na twitteru Netanjahu svým příznivcům.

Reformu ale podle několika nedávných průzkumů většina dotazovaných odmítá, napsal server The Times of Israel. Kritizují ji široké vrstvy izraelské společnosti a dokonce i stovky izraelských rezervistů pohrozily kvůli ní, že nenastoupí do služby. Podle mnohých reforma ohrožuje izraelskou demokracii a někteří se obávají i toho, že po soudní reformě budou následovat další zákony, které z Izraele udělají „teokratickou diktaturu“. Někteří také tvrdí, že Izrael se nyní nachází v nejhorší krizi od svého vzniku v roce 1948.