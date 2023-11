Dostaňte je zpět. Desetitisíce lidí žádaly v Jeruzalémě vládu, ať dělá pro unesené víc

Do Jeruzaléma dorazil protestní pochod, který v úterý vyšel z Tel Avivu. Ve městě se k němu přidaly další tisíce lidí. Podle agentury Reuters v sobotu demonstrovalo na 20 000 lidí, podle některých izraelských médií bylo účastníků protestu přes 30 000.

Podle serveru The Times of Israel se mnoho příbuzných unesených cítí opuštěno vládou. Premiéru Netanjahuovi vyčítají, že s nimi nejedná. Server deníku Ha'arec odpoledne napsal, že premiérova kancelář oznámila setkání mezi válečným kabinetem a zástupci příbuzných, které by se mělo uskutečnit v příštích dnech.