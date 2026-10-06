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Nechme Írán zničit Los Angeles nebo San Diego, vyhlásil Trump

Vojtěch Bauer
2:11

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Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že by Írán mohl v USA zničit nějaké město. Následně řekl, aby USA nechaly Teherán zničit Los Angeles a San Diego. Tato slova podle stanice ABC pronesl na předvolebním mítinku v Nebrasce, kvůli čemuž sklidil kritiku starostů obou měst.

Nechme Írán zničit Los Angeles nebo San Diego, vyhlásil Trump na předvolebním mítinku v NebrasceVideo: Reuters

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Trump v souvislosti s pokračující americkou válkou proti Íránu prohlásil, že ekonomické dopady vlivem tohoto konfliktu jsou „malou cenou za udržení světa v bezpečí“. „A ještě jednou, pamatujte, že tato válka je jen umělá. Je to (pohonné hmoty) trochu drahé. Je to malá cena za to, že udržujeme svět v bezpečí, že udržujeme naši zemi v bezpečí,“ cituje stanice Trumpa.

Následně naznačil, že by Írán mohl zničit nějaké americké město. Podle ABC v souvislosti s tím, že by Íránu bylo dovoleno pokračovat v jaderném programu. „Mohou zničit město. Nechme je zničit Los Angeles. Nechme je zničit San Diego,“ nechal se slyšet. Obě tato města jsou baštami Demokratické strany.

„Je to opravdu velmi malá cena a brzy (ta válka) skončí. V podstatě je už skoro za námi,“ doplnil. Že je válka proti Íránu už téměř u konce, zopakoval během více než půl roku v několika desítkách případů.

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Trump za svá slova sklidil kritiku starostky Los Angeles Karen Bassové, která prezidentovy výroky označila za nebezpečné. „Prezident Spojených států navrhl, aby zahraniční vláda zaútočila na Los Angeles. Jeho výroky namířené proti našemu městu jsou nebezpečné a mohly by potenciálně ohrozit naši bezpečnost,“ cituje Bassovou americká stanice.

„Úlohou prezidenta je chránit zemi, nikoli ji aktivně ohrožovat a podněcovat útoky na životy Američanů. Tváří v tvář nezodpovědným hrozbám víme jako obyvatelé Los Angeles, jak se semknout a chránit naše město,“ doplnila.

Podobně reagoval i starosta San Diega Todd Gloria. „Nejsme postradatelní. A nikdy nejsme ‚malá cena, kterou je třeba zaplatit‘. Vynechte naše město ze svých bezohledných válečných řečí,“ řekl Gloria.

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