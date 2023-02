Na ženu zaútočil delfín, málem přišla o nohu

Po nějaké době však začali být delfíni podráždění a několik lidí si od nich odneslo pár škrábanců. Všichni tedy vylezli na pontony a s delfíny si na radu průvodce hráli s pomocí vody v lahvích. Claire však lahev upadla, tak pro ni skočila do mělké vody.

V tu chvíli však zaútočil agresivní delfín a zakousl se do její nohy. Sevření trvalo asi 20 sekund, a když se dalším lidem podařilo dostat Claire z vody ven, byla její noha prokousaná, kůže na cáry a kosti odhalené.

Do nejbližší nemocnice to nebylo daleko, ale její úroveň byla tristní. Nebyly tam prakticky žádné léky a o hygieně se nedalo mluvit. Záhy ji tedy přesunuli do větší nemocnice ve městě Rurrenabaque, kde však nebylo místo, a tak musela zůstat na ubytovně. Lékaři navíc její noze nevěnovali příliš pozornosti, ačkoliv již bylo zřejmé, že v ní má zánět.