Do jeslí u Montrealu narazil autobus, podle svědků schválně. Zemřely dvě děti

V Kanadě ve středu zemřely dvě děti, když do budovy jeslí nedaleko Montrealu narazil autobus, oznámila policie. Šest dalších dětí bylo se zraněními převezeno do nemocnice. Na svém webu o tom informovala kanadská stanice CBC. Podle agentury AFP více svědků vyjádřilo pocit, že řidič chtěl do místa schválně nabourat.

Foto: Profimedia.cz Autobus narazil do budovy jeslí.

Článek Jedenapadesátiletého řidiče policisté zadrželi a obvinili ze zabití a nebezpečného řízení, informuje CBC. Podle místní policejní mluvčí Eriky Lundryové došlo k tragické nehodě v obci Terrasse Dufferin z dosud nevyjasněných příčin okolo půl deváté ráno místního času. Stav šesti zraněných dětí zatím není znám, měly by ale přežít, uvádí CBC bez dalších podrobností.