Zdravotní stav prezidenta je věcí veřejnou, shodli se kandidáti. Někteří si však kladou podmínky

Zdravotní problémy mohou postihnout každého člověka, to platí i o prezidentovi republiky. Zatímco o problémech prvního polistopadového prezidenta Václava Havla jeho kancelář informovala občany poměrně podrobně, tak u končící hlavy státu Miloše Zemana to bylo spíše naopak.

Otázka, zda by občané měli znát zdravotní stav a kondici prezidenta, se hojně řešila předloni, když se Miloš Zeman přestal objevovat na veřejnosti. Tehdy se spekulovalo o jeho zdraví, relevantní informace veřejnost nedostávala ani poté, co Zemana odvezla ve vážném stavu do nemocnice sanitka s mobilní jednotkou JIP.