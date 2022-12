Vnitro navrhuje zamítnout Janečkovu stížnost

O návrh vnitra informovala česká televize a ČTK to potvrdila mluvčí ministerstva Klára Dlubalová.

Ministerstvo vnitra poté, co podal kandidaturu, neuznalo část podpisů občanských podporovatelů. Nejvyšší správní soud (NSS) sice poté část podpisů uznal za platné, ovšem stále to nestačilo k překonání potřebné hranice 50 000 podpisů.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský už dříve řekl, že soud udělá vše pro to, aby o stížnostech rozhodl do termínu voleb.

Kromě Janečka si na rozhodnutí NSS stěžuje i Denisa Rohanová. V jejím případě zatím soud podle ČT vnitro k reakci nevyzval. Ministerstvo ji do voleb pustilo, NSS ale její registraci zrušil. Zdůvodnil to tím, že předložila podpisy poslanců, kterým skončil mandát dříve, než byly vůbec volby vyhlášeny. Podle soudu se při podpisech pod kandidaturu počítá se zákonodárci, kteří mají aktuálně mandát a ti, co už ve funkci skončili, si ji takto nemohou prodlužovat.