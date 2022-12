Kantor na penzi pomáhá s hledáním cesty k duši schizofreniků

„Publikace Schizofrenie a rodina nechce suplovat úlohu lékařů. Je to především shrnutí mých zkušeností, či lépe řečeno zkušeností naší rodiny s postupy - především těmi úspěšnými - k chronicky nemocnému schizofrenikovi. Tak, jak jsme je za 22 let zažili na vlastní kůži,“ vysvětlil Právu autor knihy, bývalý speciální pedagog Josef Svoboda (67).

Svoboda doplnil, že podporou k vytvoření a vydání publikace, která vznikala několik let, byl i názor psychiatričky, známé soudní znalkyně Marty Holanové.

„Je podobně jako my názoru, že při přístupu k těmto nemocným u nás chybí mezičlánek, kterým je odborná rehabilitační péče. Lékař léčí, sociální služba poskytuje těžce nemocným pomoc. Ale jak k těmto pacientům přistupovat, aby se jejich stav postupně alespoň trochu zlepšoval, jak docílit toho, aby vám nemocný syn dokázal odpovědět na zdánlivě banální otázku, jak přijít na to, abyste takového člověka po měsících, kdy žije přes den v zatmělém pokoji a ven se odvažuje jen v noci, mohli konečně vyvést na vycházku, to blízcí nemocných prakticky nikde jinde nenajdou,“ popisuje Svoboda cestu k vydání publikace.