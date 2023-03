Jak vzniká bolest a co si pamatujeme? Začal Týden mozku

Jak vzniká bolest, jak se učíme nebo co a proč si pamatujeme? Od pondělí 13. do neděle 19. března probíhá ve čtyřech městech festival s názvem Týden mozku. Lidé mohou navštívit desítky akcí, a to včetně workshopů a virtuální reality.

Foto: Jana Plavec, AV ČR Ilustrační snímek