Česká družice pomůže zabezpečit kosmický prostor

Právě rozvoj lidaru je podle brněnské společnosti klíčovým prvkem pro budoucí bezpečnost na oběžné dráze Země. Tam se totiž nyní podle odhadů pohybuje více než 5500 satelitů a do roku 2029 by jich mělo být přes sto tisíc. Zabezpečení kosmického provozu je tak jedna z priorit veškerých kosmických aktivit.

Do družice firma investuje asi 1,5 milionu eur. „Díky tomu, že jsme dostatečně kapitálově silní, abychom mohli postavit a do vesmíru poslat vlastní družici, můžeme nejen nabídnout kapacitu na družici pro země a organizace, které by si to samy nemohly dovolit, ale také máme unikátní možnost otestovat nové produkty, které budou mít do budoucnosti vliv na celé lidstvo – například na větší zabezpečení vesmírného prostoru nebo zlepšení komunikace mezi družicemi a Zemí,“ vysvětlil šéf společnosti TRL Space Petr Kapoun.