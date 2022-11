Výstava ve Slováckém muzeu představí bytosti, které dětem nosí vánoční dárky

Všeobecně známé jsou postavy Ježíška, Santa Clause nebo Dědy Mráze. Mezi bytostmi nosícími vánoční dárky lze však najít také skřítky, obry, čarodějnice, víly, kozla nebo tři krále. Každá z nich má svůj příběh. Tradice vánočního obdarovávání tak, jak ji známe dnes, sahá do 19. století.

„Svým způsobem na tom mají zásluhu bohaté měšťanské vrstvy a jejich životní styl vytvářející idylický obraz šťastné rodiny v období biedermeieru. Přesně do něj zapadá představa útulné domácnosti, napečeného cukroví a rozzářeného ozdobeného stromu, který se jako nový symbol Vánoc objevil právě v tomto období,“ uvedl historik muzea Pavel Portl.

Vizuálně je výstava stylizovaná do jednotlivých scén. Návštěvníci nahlédnou například do obchodu, v němž dárky vybírá Sinterklaas se svým pomocníkem Černým Petrem. Uvidí také poušť, kterou procházejí tři mudrcové s velbloudy směrem do Betléma.