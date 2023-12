Vánoce miluju, ráda dárky dostávám i dávám, říká Dana Morávková

„Máme takovou asi trochu jinou tradici než jiné rodiny, protože my pravidelně chodíme do Národního divadla na balet Louskáček. Kdysi jsem chodila s maminkou a tatínkem, pak jsem měla možnost v Louskáčkovi tančit, protože jsem chodila do přípravky Národního divadla v Praze, a pak jsme si to udělali jako tradici doma. Dokonce syn, když byl v Anglii, si sám došel na Louskáčka v Londýně,“ dodává Morávková.