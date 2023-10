Při útoku na východě Ukrajiny přišel Člověk v tísni o sklad

Sklad zničil ruský útok, řekl Štefan. Výši škody nechtěl odhadovat. V budově byla podle něj uložená humanitární pomoc nejen od Člověka v tísni. Pro českou organizaci to byl při bojích na východní Ukrajině první takto zničený sklad.

„Nikdo by neměl prožívat to, co miliony lidí na Ukrajině, kteří mají poškozené nebo zničené domovy, vidí, jak jsou jejich blízcí zraněni nebo zabiti, a vidí, jak jsou kvůli ruským útokům bombardovány školy, nemocnice, kulturní a jiná zařízení,“ napsal Člověk v tísni. Organizace podle své tiskové zprávy navzdory zničení skladu vynaloží v Novoselivce veškeré úsilí na podporu místních a poskytnutí pomoci.