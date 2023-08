Značku školního batohu, která splňuje i ta nejpřísnější kritéria, našli zcela náhodou – v sekáči. Co stojí za příběhem značky Beckmann a Zdravého batohu?

Blížilo se září, když rodiče budoucí prvňačky chtěli pořídit kvalitní, zdravotně nezávadný a hezký batoh do školy. Když už mysleli, že budou muset udělat kompromis, narazili úplně náhodou v sekáči na značku Beckmann, která jim vstoupila do života víc, než by čekali. Máte i vy doma školáka? Poznejte příběh Zdravého batohu, který ulehčuje už řadu let vstup do nového školního roku.

Většina z nás si svoji první aktovku možná do detailu pamatuje. Koupé prvního školního batohu je dvojnásobná výzva

Článek Výběr školního batohu pro děti, zvláště pak pro prvňáčky, chápeme jako přelomovou událost. Budoucí prvňáček se rozechvělý těší až s krásným školním batůžkem a plně vybaveným penálem zasedne v září do lavice. Většina z nás si svoji první aktovku možná do detailu pamatuje. Koupě prvního školního batohu je dvojnásobná výzva. Jak ale nezklamat dětskou fantazii s ohledem na fyzické možnosti malých dětí? Nad podobným úkolem si v roce 2014 lámali hlavu i majitelé rodinné firmy Zdravý batoh.

Jak se zrodil Zdravý batoh? Za jeho příběhem stojí rodiče, kteří pro svou prvňačku hledali zdravotně nezávadný, lehký, funkční a zároveň hezký školní batoh. Jejich představa byla celkem jasná, což se stalo kamenem úrazu. Žádný dětský školní batoh na českém trhu nesplňoval jejich kritéria. Až osudová návštěva sekáče jim pomohla objevit norského výrobce školních batohů Beckmann, který si je okamžitě získal. Díky ní e-shop Zdravý batoh od roku 2015 distribuuje na český trh moderní zdravé batohy s promyšlenou konstrukcí, vybavením a funkčními vychytávkami v perfektním designu. A tak jsme tady, abychom i vám, českým a slovenským rodičům a dětem, mohli nabídnout kvalitní, a hlavně zdravé batohy Beckmann, které si zamilujete. Dana, Jirka a Radim Strýčkovi Foto: zdravybatoh.cz +5 Existuje ideální batoh pro prvňáčka? Koukáte do seznamu pomůcek pro první třídu a říkáte si, jak to záda vašeho malého školáčka všechno unesou? Podobnou otázku si kladl i Olaf Beckmann, zakladatel norské firmy Beckmann, už před více než 75 lety. A na co přišel? S ohledem na velikost a zdatnost dítěte je nutný takový školní batoh, který bude splňovat ideálně několik kritérií k zajištění správného rozložení zátěže a pohybu bez omezení. V dnešním pojetí to znamená vhodné ergonomické vyztužení, bederní a hrudní pás, optimální velikost a šířku a těžiště, které dítě nepřevažuje dozadu. Investice do zdravého batohu je investicí do zdraví vlastních dětí Batohy norské značky Beckmann jsou vyvíjeny s ohledem na dětské zdraví a dětskou vášeň pro pohyb už od roku 1946. Dnes se na jejich vzniku a vývoji podílejí fyzioterapeuti, chiropraktikové, nejmodernější technologie, a dokonce i samotné děti. Použitý materiál je chemicky i zdravotně nezávadný a je vyráběn s ohledem na ekologii. Jako jediný splňuje evropskou normu pro dětské hračky REACH. Smutný pohled na předkloněné a shrbené školáčky vracející se z vyučování s těžkým batohem na zádech může být už jen minulostí. Děti budou moci pyšně a vzpřímeně nosit svůj krásný nový batoh bez omezení přirozeného pohybu. Foto: zdravybatoh.cz Batohy norské značky Beckmann jsou vyvíjeny s ohledem na dětské zdraví a dětskou vášeň pro pohyb už od roku 1946 Značka Beckmann je pro prvňáčky světovým bestsellerem Ptáte se, v čem jsou tak výjimečné? Jsou vybaveny ergonomickým systémem vyztuženým hliníkovou lištou. Při nošení školního batohu je potřeba rozložit váhu z ramen na boky, a proto je většina školních batohů Beckmann vybavena bederním pásem. Samotný batoh se pak vyznačuje a je velmi oceňován pro svou skutečně nízkou hmotnost. Tyto vlastnosti jsou testovány a ověřeny lékařskými a zdravotnickými institucemi v Norsku, Japonsku či Německu. Testování proběhlo také na domácí půdě – na Lékařské fakultě – Ústav rehabilitace v Ostravě. Zajímá vás způsob testování školních batohů Beckmann Airflow FLX a jejich certifikace? Přejděte na zdravybatoh.cz Batoh Active air FLX s polštářkem, který budete svým dětem závidět Jestli nosíte batoh pravidelně a občas si pro úlevu pokládáte ruce mezi něj a svá bedra, po vyzkoušení novinky mezi školními batohy Beckmann s inovativním systémem Airflow si budete přát i jeden pro sebe. Klidně vyvedený s jednorožcem. Tento nový školní batoh má integrovaný samonafukovací pěnovo-vzduchový polštář. Přizpůsobí se zádům, a přesto jim stále poskytuje dynamickou oporu. Zcela zaslouženě se tento typ batohu stal vítězem ceny za ergonomii IGR 2021 udělovanou Německým institutem zdraví a ergonomie.

Tip: Říkáte si někdy, že by se hodilo mít v batohu více místa? A co takhle o pět litrů objemu navíc se systémem FLX! Zvětšovací systém FLX umožní jednoduchým rozepnutím zipu zvětšení objemu batohu o 5 litrů. Společně s objemem se také zvětší zpevněné dno a vykoukne další pár plastových nožiček. Benefity inovativních školních batohů Beckmann vytvořeny s ohledem na ergonomii dítěte od předškoláků až po teenagery

jejich účinnost je potvrzena nejmodernějším testováním pomocí mapování tlaku a robotů

Beckmann nabízí 4letou záruku , protože jejich batohy jsou vyrobeny z vysoce odolných materiálů, které se snadno udržují

jednoduché uspořádání a design přizpůsobený potřebám dítěte

ekologičnost – používání 100% recyklovaných materiálů

Hravé detaily, které potěší rodiče i děti Designový a ergonomicky tvarovaný školní batoh Beckmann může být ideálním společníkem dítěte i několik let. Přesto ho nepřestane bavit. Určitě mezi nimi malý školák najde svou lásku na první pohled díky hravému barevnému designu, konstrukci a maličkostem, jako jsou vyměnitelné hravé placky, obracecí přední kapsa z flitrů a možnost připojení ještě menšího batůžku ve stejném stylu. Rodiče ocení reflexní odrazky a integrovanou reflexní pláštěnku, kterou dítě při deštivé cestě domů neztratí. Nepromokavá kapsa na svačinu zase zaručí, že pár dní starý banán nezničí zbytek obsahu batohu. Foto: zdravybatoh.cz Obracecí kapsa: Unikát, který najdete pouze u batohů Beckmann (fotografie před obrácením) Foto: zdravybatoh.cz Obracecí kapsa: Unikát, který najdete pouze u batohů Beckmann (fotografie po obrácení) Stylové příslušenství a školní sety V rámci zachování rodinného klidu by vaše děti možná nemusely vědět jednu důležitou informaci o batůžcích Beckmann hned. Jak ke školním batohům, tak k menším batohům na kroužky či na výlety lze totiž koupit penály, taštičky, svačinové boxy, lahve a peněženky ve stejném stylu, jako bude vámi vybraný typ Beckmann batohu. A k některým dokonce můžete pořídit i dětský kufr. Mohou být zajímavým dárkem od babiček a dědečků. Pokud ale budete chtít svým ratolestem přivodit stav blaženého štěstí a radosti, pořiďte jim celý školní set za výhodnou cenu. Široká nabídka batohů Beckmann potěší starší školáky stejně jako studenty Značka Beckmann není ale rozhodně určena pouze pro ty nejmenší. Starší školáci, kteří už se školním batohem na zádech tráví více času a jejichž potřeby se lehce mění, ocení možnost vybrat si ze dvou základních modelů batohů - Urban Midi a SPORT. Oba typy mají perfektně propracovanou ergonomii pro zdravá záda, bezpečnostní reflexní prvky a pláštěnku. Uvnitř batohu je pak samostatná kapsa třeba na notebook nebo tablet. Tip: U nového modelu SPORT o objemu 30 litrů oceníte také odnímatelný bederní pás a elastickou boční kapsu na lahev. Foto: zdravybatoh.cz Značka Beckmann myslí i na starší školáky S přibývajícím věkem narůstají především nároky na design, který plně podpoří funkčnost a pohodlnost s ohledem na zdravé nošení. Originální minimalistické batohy od značky Beckmann využijí studenti, stejně jako starší žáci. Všechny batohy mají kvalitní polstrování zad a ramenních popruhů, hrudní pás pro lepší stabilitu a další velmi propracované prvky, jako je například samostatný prostor pro notebook, integrovaná pláštěnka či bezpečnostní reflexní prvky. Tip: Absolutní novinkou jsou designové batohy Street Light a Street FLX vyrobené z voděodolných recyklovaných materiálů. Foto: zdravybatoh.cz Originální minimalistické batohy, které využijí nejen studenti, ale i starší žáci základních škol Který Beckmann batoh bude ten váš? Ať už koupi nového školního batohu plánujete jako překvapení nebo necháte dítě samo vybrat, v obojím případě to bez problému zařídíte. Zdravý batoh má vedle e-shopu také oficiální prodejnu v Ostravě a partnerské prodejny v Praze, Brně a dalších městech. S výběrem batohu a jeho nastavením vám ochotně poradí. Vybírat můžete v několika kategoriích zohledňujících vždy věk dítěte a potřebný objem batohu. Tip: Jak správně vybrat první školní batoh? Zkuste videonávod!

Toto je sponzorovaný text tvořený ve spolupráci se zadavatelem. Článek nevytváří redakce Novinky.cz.