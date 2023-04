Zažijte jarní Chorvatsko aneb Stačí sbalit batoh a vyrazit

Tip: Pokud chcete propadnout kouzlu chorvatského nehmotného dědictví UNESCA, zažijte a poznejte na vlastní kůži um výroby dřevěných tradičních dětských hraček v oblasti Chorvatského Záhoří či krajkářství, připojte se do tradičního chorvatského jarního průvodu nebo se zaposlouchejte do dvojhlasu malých intervalů Istrie a Chorvatského přímoří. Tipnete si, co na vás čeká, když budete chtít poznat bećarac nebo němé kolo z oblasti Dalmatského Záhoří?