Vysoká inflace: Jak ji zvládnout a chránit rodinný majetek

Největším nepřítelem pro člověka není nevědomost, ale zvyk odkládat věci takzvaně napotom. Bojovat s inflací, vytvořit si finanční plán nebo mít možnost investovat. Všichni víme nebo alespoň tušíme, že bychom to měli dělat. Proč to ale většina z nás nedělá?

Bez odborného vedení se lidé často ztrácejí v moři finančních produktů a nemají jasný cíl, ke kterému by směřovali. My svým klientům nabízíme profesionální finanční plán, který jim poskytuje komplexní pohled na jejich celoživotní majetek. A to vše s podporou naší mateřské společnosti Swiss Life, která je již 165 let synonymem švýcarské kvality, jistoty a spolehlivosti. Spolupráce s finančním poradcem nespočívá jen v nastavení finančního plánu. Stejně důležité jsou pravidelné servisní schůzky. Je to v podstatě pravidelná údržba financí a rodinného finančního plánu, podobně jako servisní prohlídka auta.