Více než jen sklo: Okna a dveře jako první linie ochrany proti zlodějům, hluku, UV záření a tepelným ztrátám

Izolační bezpečnostní sklo hraje klíčovou roli ve světě stavebnictví, ale prozatím je při výběru oken či dveří podceňovaným prvkem. A to i přesto, že až 77 procent vloupání do domácností proběhne právě okny či dveřmi. A co teprve pokud se vezme v potaz komfort bydlení? Ve městech dosahuje úroveň hluku 65 až 80 dB. Maximální úroveň hluku při pobytu v interiéru by však neměla přesáhnout 35 dB. Správné zasklení může hluk utlumit o 32 až 52 dB, tedy na takovou úroveň, jako byste se pohybovali v klidné zahradě za bezvětří.

Foto: izos.cz Pokud si chcete dopřát klid, cítit se doma opravdu bezpečně a být také co nejvíce energeticky soběstační, je ideální pořídit si kvalitní bezpečnostní zasklení

Článek V Německu, Rakousku či ve Švýcarsku se izolační bezpečnostní sklo stalo nezbytnou součástí moderních staveb jako efektivní bariéra před vniknutím zlodějů a vandalů, stejně jako důležitý prvek pro akustický komfort bydlení. Naši západní sousedé se naučili efektivně využívat všech předností prostředí, ve kterém se dům či byt nachází. Nejdůležitější je si již ve fázi projektu klást ty správné otázky: Stíní můj dům vzrostlé stromy? Nebo naopak: Musí být zajištěno stínění místností jinak? Vyžaduji především akustický komfort? Můžu zabránit nežádoucímu prostupu UV záření? Je pro mě důležitá bezpečnost? Zasklení totiž zásadně ovlivní nejen komfort bydlení, ale také náklady na provoz domu. Věděli jste, že…? Pomocí vhodně zvolených skel můžete zabránit přehřívání interiéru v létě a vytápět dům v zimě. Existují totiž skla, která umí velmi efektivně pracovat se sluncem. Pro co největší energetickou soběstačnost a snížení nákladů na provoz domácnosti je důležitá volba konkrétního zasklení ve vztahu ke světovým stranám. Foto: izos.cz Pro snížení nákladů na provoz domácnosti je důležitá volba konkrétního zasklení ve vztahu ke světovým stranám Foto: izos.cz Podívejte se, jak to může vypadat v praxi Nechte starosti za okny Pokud si chcete dopřát klid a cítit se doma opravdu bezpečně, je ideální vedle zabezpečovacího systému, který většinou řeší až následky v podobě špatně zavřených oken či dveří, pořídit si kvalitní bezpečnostní zasklení. Takovou možnost představuje například IZOS Protect. Kromě své základní funkce, kterou je ochrana před vniknutím zlodějů, plní celou řadu dalších požadavků, včetně tepelněizolační funkce či eliminace škodlivého UV záření. Tato vlastnost je u zasklení často přehlížena, ale může mít zásadní vliv na zdraví a pohodlí, stejně jako na stálost barev a životnost vybavení domácnosti. Bezpečnostní třídy podle platných evropských harmonizovaných norem Odolnost bezpečnostních vrstvených skel je klasifikována do několika tříd Odolnost proti poranění a nárazu dle normy ČSN EN 12600 Klasifikuje různé typy skel (dle výšky pádu zkušebního tělesa a charakteru lomu skla), která při rozbití skla nezraní člověka nebo zabrání propadnutí skrze sklo. Například bezpečnostní třídy 1B1 a 2B2 nám charakterizují rozpad bezpečnostních vrstvených skel při simulaci nárazu člověka do skla. Výsledné rozbití skla s bezpečnostní třídou 2B2 nesmí člověka poranit a s třídou 1B1 nesmí zapříčinit propadnutí člověka přes toto bezpečnostní vrstvené sklo. Odolnost proti v loupání dle ČSN EN 356 Jedná se o bezpečnostní zasklení odolné proti násilnému vniknutí, respektive ručně vedenému útoku. Tato skla P1A až P5A představují prosklené části obytných domů nebo výlohy obchodů. Testy těchto bezpečnostních skel jsou založeny na padající ocelové kouli o hmotnosti 4,1 kg z různých výšek. Pro představu: třída P1A vydrží tři pády koule z výšky 1,5 m, třída P5A devět pádů z výšky 9 metrů. Nejvyšší bezpečnost skel je charakterizována třídami P6B-P8B reprezentují zasklení určené například pro banky, galerie nebo klenotnictví. Testují se pomocí laboratorní sekyry. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Tvrzené či vrstvené? Vysoké mechanické odolnosti zasklení je dosahováno kalením (tvrzené sklo) či pomocí bezpečnostních fólií (vrstvené bezpečnostní sklo). Odolnost vrstveného skla je přímo úměrná počtu bezpečnostních fólií. Tvrzené sklo Tepelně tvrzená skla (ESG), známá také jako skla kalená, jsou až pětkrát odolnější proti nárazům a také až pětkrát pevnější v tahu za ohybu než běžné sklo. V případě rozbití se sklo tříští na malé neostré úlomky, čímž se minimalizuje riziko zranění. Tato skla jsou využívána především v automobilovém průmyslu, nicméně v domácnosti najdou skvělé uplatnění například jako výplně dveří, části nábytku, sprchové kouty nebo jako obklady či pracovní desky. Vrstvené sklo Bezpečnostní skla vrstvená (VSG), kdy se jednotlivé tabule spojují PVB fóliemi. V případě rozbití nedochází k roztříštění skla, ale střepy zůstávají přilepené na fólii. Pro ještě vyšší odolnost lze využít vrstvené bezpečnostní sklo s tabulemi z tvrzených skel (VSG-ESG). Tyto typy skel jsou ideální pro výplně oken a dveří, ale také markýz a v interiéru například pro interiérové příčky či zábradlí. Tip: Díky variabilitě výroby může mít vrstvené zasklení rozličné parametry podle požadavků klienta. Mohou tedy být čistě bezpečnostní, se zvýšenou akustickou ochranou, pochozí, neprůstřelné nebo protipožární. Pochozí sklo se uplatní v podobě skleněných podlah a schodišťových stupňů, jako jsou taneční parkety, lávky, můstky, terasy nebo například elegantní zakrytí studní.

Bezpečnostní sklo s PVB fólií je navíc schopné stoprocentně eliminovat prostup UV záření do interiérů budov. Je to ideální volba pro velké prosklené plochy, kterými do interiéru proniká slunce a mohou zde být ohroženy například obrazy, textile či dřevěná podlaha, ale zejména je tímto eliminováno nežádoucí a škodlivé UV záření.

Protihlukové sklo se skvěle hodí tam, kde je požadována zvýšená akustická izolace, jako jsou místa v blízkosti železnic, dálnic, letišť a výrobních závodů. Jaké jsou hlavní benefity bezpečnostního skla IZOS Protect? Ochrana osob a majetku

Ochrana před poraněním

Ochrana před násilným vniknutím

Ochrana před úrazy a pády osob

Až stoprocentní eliminace UV záření Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Ideální řešení akustického komfortu? Existuje! Každý den jsme vystavováni nadměrnému hluku, jehož dlouhodobé působení může mít negativní vliv na naše zdraví, zvláště pak psychiku či kvalitu spánku. Není tedy divu, že jsou na akustický komfort kladeny stále větší nároky. Protože hluk vniká do budov lehkými, respektive tenkými materiály, představuje sklo logicky v obvodovém plášti nejslabší článek. Zároveň však sílí trend na zvětšování skleněných ploch. Řešení zdánlivého protikladu je však překvapivě snadné. Pomocí akusticky izolačního zasklení IZOS Acoustic lze dosáhnout akustického komfortu stejně jako energetických úspor. Jak vysvětluje Martin Najman, projektový a produktový manažer společnosti HELUZ IZOS: „Schopnost eliminovat hluk je charakterizována vzduchovou neprůzvučností materiálu, tedy hodnotou vyjadřující rozdíl hladiny akustického tlaku mezi zdrojem hluku a interiérem. Čím je její hodnota vyšší, je vyšší akustický výkon zasklení a tím lépe materiál izoluje.“ Obrovskou výhodou zasklení IZOS Acoustic je variabilita jeho výroby, kdy je možné kombinovat několik dílčích parametrů. Jde především o různé tloušťky jednotlivých tabulí skla v zasklení, využití speciálních fólií či unikátní kombinaci několika různých typů skel a tlouštěk kvůli potlačení frekvencí způsobujících vibrace skla. Už jste slyšeli o Rw faktoru? Úroveň ochrany izolačního zasklení IZOS Acoustic vyjadřuje Rw faktor v decibelech. Pokud se hluk na frekventované ulici pohybuje na úrovni 70 dB, skla IZOS s úpravou Acoustic dosahující například Rw 52 dB sníží vnitřní hluk na úroveň 18 dB. V číslech: Maximální hodnota 35 dB je doporučená hodnota pro interiéry.

70 až 85 dB je průměrná úroveň hluku ve městech.

Až 52 dB – zasklení IZOS Acoustic s hodnotou Rw = 52 dB sníží vnitřní hluk na úroveň 18 až 33 dB. Tip: Kromě akustické izolace plní zasklení HELUZ IZOS také vysoké požadavky na proslunění, bezpečnost a tepelněizolační vlastnosti. Kombinuje vrstvené sklo se skly s nízkoemisním pokovením, která jsou vsazena do teplého rámečku s molekulovým sítem, mezera mezi nimi je vyplněna argonem. Díky tomu dosahuje výborné hodnoty součinitele prostupu tepla zasklení Ug = až 0,5 W/m2K. Při využití zasklení IZOS ENERGY+ dojde k významnému poklesu energie potřebné pro vytápění. Výrobce HELUZ IZOS je česká rodinná firma, která vyrábí chytrá tepelněizolační skla, která se vyznačují výbornou tepelnou izolací a schopností využívat sílu skutečné energie. Díky těmto vlastnostem lze dosáhnout energetických úspor a příjemnějšího uživatelského komfortu. Izolační sklo je významnou součástí obálky budovy, se kterým se musí pracovat komplexně, s ohledem na energetiku budovy, zvukovou izolaci a bezpečnost. Mimo izolační skla se společnost HELUZ IZOS soustředí také na výrobu bezpečnostních skel a potisk skel. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Foto: izos.cz +2

