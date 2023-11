První platforma, která spojuje milovníky vína a destilátů s jejich výrobci a zákazníkům poskytuje komfort při nakupování

Vinisto je ve své podstatě první All In One Place, protože v sobě snoubí služby marketplace (elektronické tržiště) a fulfillment (zásilky zpracovává e-shopu specializované centrum). Prodejcům vyřeší kompletní logistiku i skladování. Zákazníkům, i když si nakoupí od jakéhokoliv prodejce, klidně 12 vín od 12 vinařů, vše přijde v jedné zásilce. Za jednu cenu a většinou i zdarma.

Vinisto, první marketplace s vínem a destiláty, je můj sen a společná vize s Liborem Winklerem. Vytvořili jsme unikátní a zároveň efektivní systém prodeje, který je zároveň kvalitní službou pro zákazníky. Prodejcům, v tomto případě vinařům, destilérům či importérům, umožní budování silného obchodního kanálu a vlastní značky za férových a transparentních podmínek.

Jsme fanoušci a milovníci vína i destilátů a zároveň profesionálové v podnikání a e-commerce. Klademe si za cíl propojovat lidi se stejným zájmem, objevitele i zkušené uživatele. Každý je vítán.

Věřím, že jak zákazníci, tak i prodejci tuto službu ocení, přičemž na reakcích z obou stran už je to vidět. Pořád jsme na startu, vždyť fungujeme „pár“ měsíců, a pořád se učíme. Nicméně s týmem, který se mi podařilo ve Vinisto vybudovat, s jejich zapálením a s produktem, který má vše pro to, aby uspěl a „vyhrál“, věřím, že dosáhneme velkých věcí… Pro naše zákazníky, pro naše prodejce, pro naše lidi, pro nás… Zakladatel a CEO vinisto.cz Michal Kvíčala

Foto: shutterstock.com Vinisto si zakládá na svém ekologickém přístupu

Udržitelnost především

Nákupem na vinisto.cz podporujete přímo výrobce. Majoritní část ceny jde přímo k prodejci, vinaři, destilérovi, jelikož mezi zákazníkem a výrobcem není distribuční řetězec několika partnerů. Můžete srovnávat ceny, profesionálně filtrovat produkty, které vám „sednou“. Produkty od všech výrobců jsou soustředěny v centrálním skladu a z něj jsou expedovány v jedné zásilce. Toto řešení je výrazně ekologičtější než to, které mají jiné marketplace, kde z jedné vytvořené objednávky přijde několik samostatných zásilek, z různých koutů republiky (od různých výrobců) a v různé časy.

Ve vinisto.cz chceme být maximálně udržitelní, chceme planetu kultivovat, nikoliv ji zbytečně zatěžovat cestami kurýrních služeb. Michal Kvíčala

Řešení pro všechny

Vinisto je vhodným řešením jak pro velké zavedené značky, tak pro malé i začínající výrobce. Malí producenti mají mnohdy problém ukázat portfolio svých produktů na větším než jen mikro-lokálním trhu, kolem své výrobny. Většinou také nemají technické znalosti v oblasti online prodeje a ani nechtějí investovat horentní sumy do vlastních řešení prodejních kanálů.

Nabízíme pomocnou ruku v oboru, ve kterém jsme silní – v prodeji, distribuci, logistice a správě celého portfolia prodejců. Technicky zajišťujeme optimální podmínky pro uchování jednotlivých vín a destilátů, aby byly vždy v dokonalé kondici až na váš stůl. Michal Kvíčala

Foto: shutterstock.com Na Vinisto se můžete spolehnout, jeho odborníci poradí s prodejem i nákupem vína i destilátů

Výhody pro komunitu a svět: Variabilní část z obratu vrací vinisto.cz zpět tam, kam podle nich patří. Inspirací byla metodika ze stavebnictví v tehdejším Československu, a to „4 % na umění“. Z rozpočtu každé stavby bylo tehdy ukrojeno například na osvětlení či uměleckou plastiku. Zachovalo se tak hmotné dědictví, které můžeme obdivovat i nyní. Jedním z cílů vinisto.cz je z vydělaných peněz podporovat přímo česká i moravská vinařství či destiléry a zajistit tak pro budoucí generace hodnotný odkaz.

Zpomalte!

Výrobu vína nelze urychlit a nechceme urychlovat ani náš život. Když si představíte letní západ slunce nad Pálavskými vrchy, krajinu zalitou zlatým světlem… Určitě se vám nechce z této představy spěchat zase jinam. „Pokud poskytneme dostatečný prostor, a hlavně nasměrujeme peníze přímo výrobcům, tak se nám podaří zprostředkovat radost na všech stranách,“ věří Michal Kvíčala.

Zákazník vinisto.cz může ochutnat opravdu lokální produkty, za kterými stojí opravdoví lidé, díky vznikající komunitě soustředěné ve Vinisto klubu. Zde se můžete podělit o své dojmy, a tak pomoci dalším v rozhodování, co si koupit i co ochutnat. Vlastní zkušenosti jsou u vína klíčové. Víno je vnímáno jako osobní produkt srovnatelný s parfémem. Někomu voní, jinému vonět nemusí. Ani jeden z názorů však není špatný.

Foto: shutterstock.com Ochutnejte díky Vinisto ta nejlepší vína i destiláty

Díky naší společné pomoci mohou malé značky růst a učit se od velkých zavedených značek, prodávat na stejné platformě, tomtéž trhu. Věříme, že společně vytvoříme úžasné věci. Uvolňujeme ruce a necháváme dělat každého to, co umí nejlépe. Nevidíme žádný důvod v tom, aby vinař nebo destilér byl zároveň účetní, logistik, marketér a kumuloval dalších několik takových funkcí, a přitom neměl čas na to, co ho reálně baví a čemu rozumí nejvíce. Také velkým výrobcům umíme ušetřit nemalé náklady a pomoci s efektivním prodejem a poskytnout jejich zákazníkům komfort a inovaci v nakupování.

Máme k vínům a destilátům blízko, jsme skvěle sehraný tým lidí se stejnými zájmy. Věříme, že pomáháme vytvořit lepší místo pro všechny. Stejně jako se e-commerce vyvíjí, vyvíjíme se i my, upravujeme funkce, zjednodušujeme proces nákupu, a hlavně nasloucháme. Michal Kvíčala

Budoucnost je ve Vinisto

Klasických e-shopů bude podle některých prognóz pomalu ubývat a forma prodeje prostřednictvím elektronických tržišť bude upřednostňována dodavateli produktů i služeb. „Nerad prozrazuji další naplánované kroky, kam Vinisto míří, ale máme už zaregistrovanou doménu vinisto.eu,“ naznačil budoucnost vinisto.cz Michal Kvíčala.

S každou aktualizací Vinisto vidíme, že se nám daří naplňovat naše vysoké cíle a ambice. Druhým dechem však dodáváme, že by to nešlo bez našich skvělých dodavatelů, se kterými máme přátelské osobní vztahy, na kterých si zakládáme. Slušnost, lidskost a důvěra jsou pro nás alfou a omegou takového partnerství. A také by to nešlo bez každého zapojeného návštěvníka a později zákazníka vinisto.cz. Tím se celý tento kruh uzavírá. Michal Kvíčala

Foto: shutterstock.com Vinisto.cz se neustále vyvíjí a chystá spousty novinek

Kdo stojí za vinisto.cz?

Hlavním investorem a spoluautorem projektu je Libor Winkler (RSJ), druhým investorem, zakladatelem a zároveň CEO je Michal Kvíčala.

„Michal je naším lídrem. Je velmi náročný a zároveň je to srdcař, vizionář, ačkoliv sám to označení nemá rád. Vinisto ho naplňuje, zcela se mu oddal. S kolegy někdy vtipkujeme, jestli vůbec spí,“ prozrazuje CMO vinisto.cz Marek Pfeiffer a dodává: „Na začátku bylo důležité naslouchat potřebám výrobců i zákazníků a nenechat se odradit. Michal ze své osobní a profesní historie věří, že je nutné v každém produktu či službě hledat přírodní zákony a najít co nejkratší cestu k zákazníkovi.

Při svém cestování poznal mnoho výrobců a neustále s nimi probíral to, co potřebují, co jim pomůže k tomu, aby dělali skvělé produkty i nadále. Shodně mu odpovídali, že je zatěžuje administrativa, zasílání jednotlivých lahví, balení a že na to „ani nemají místo“. Tak to raději nedělají. Zároveň by byli rádi, aby se prodaly všechny lahve v průběhu roku, uvolnil se zaplněný sklep. Přemýšlejí o soutěžích, kam zaslat vína. A mají trošku obavy z toho všeho papírování okolo.“

Takto jednoduše to celé začalo. Nasloucháním, vizí a urputností při realizaci. Jsme teprve na začátku cesty, věříme však, že bude úspěšná. Jsme Vinisto.