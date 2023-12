Přísně střežené tajemství českých lyžařů: Kam jezdí za sluncem, prašanem a výhodnými nabídkami?

Nassfeld patří k největší a nejrozmanitější oblasti na sluneční straně Alp. Tento lyžařský svět nabízí 30 lanovek a vleků a 110 kilometrů sjezdovek. A co teprve ten nepopsatelný pocit, když se po celodenním lyžování zaboříte do lehátka v nadmořské výšce asi 2 000 metrů, kolem vás jsou jen zasněžené hory s výhledem na italské sousedící hřebeny a vy přesně víte, že jste právě tam, kde chcete být.

V Nassfeldu se můžete těšit na nejvíce hodin slunečního svitu v alpské oblasti. Během zimy svítí slunce celých 850 hodin, což je zhruba o sto hodin více než na sever od Alp. Sluníčko není ovšem to jediné, co vás zahřeje. V této oblasti je také:

Lyžařská oblast Nassfeld je magnetem nejen pro rodiny s dětmi. Pravidelně totiž u českých návštěvníků boduje tato destinace cenově dostupnými nabídkami. Například děti do deseti let mohou lyžovat každou sobotu celý den za pouhých deset eur. Kromě toho mohou také děti do deseti let ve vybraných termínech bydlet na pokoji s rodiči zcela zdarma a skipas je pro ně v ceně.