Představujeme Maďarsko: Evropský klenot, ve kterém se plní cestovatelské sny

Maďarsko je země ve střední Evropě, jež má hranice hned se sedmi zeměmi. Těmi jsou: Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina a Slovensko. Dostupná je všem, kdo chtějí objevovat a zároveň se nechat překvapit. Využít můžete vodní, silniční i leteckou dopravu. Historická role, kterou Maďarsko zaujímalo i zaujímá, je mnohem větší, než by se dalo vyvodit podle velikosti státu či počtu obyvatel. Během historického utváření si Maďaři dokázali uchovat svou národní identitu a hrdost, která je pro mnohé inspirací.

V hlavním městě patří na seznam světového dědictví pohled na břehy řeky Dunaj, budínská hradní čtvrť a Andrássyho třída s překrásnými budovami, jako je Maďarská státní opera, neorenesanční Hudební akademie a secesní obchodní dům Divatcsarnok. Budapešť se navíc stala natolik vyhledávanou a oblíbenou turistickou destinací, že v roce 2019 získala prestižní ocenění European Best Destination.

Historie kultury lázeňství zde sahá neuvěřitelné dva tisíce let zpět do období Římské říše. Na přelomu 16. a 17. století obohatili lázeňskou tradici Turci svou typickou pokročilou infrastrukturou. V Budapešti, kde je od 19. století lázeňský turismus významnou atrakcí, vznikaly díky architektonickým stylům, jako je secese, okázalé památky. Většina velkých lázní má i svá venkovní zázemí, která jim zvláště v teplých letních měsících umožňují navýšit kapacitu a dodat tak komplexům dokonalou prázdninovou atmosféru.

Maďarsko uspokojí milovníky vodního světa bez ohledu na to, jestli hledáte lehké vodácké sjezdy nebo vaše srdce tepe pro extrémní zážitky. Vydat se můžete na vodu kolem samotné Budapešti, kde si na své přijdou začátečníci, kajakáři i wakeboardisté.

Bezesporu největším zážitkem je však ten pocit, kdy chytnete vítr do plachet a zažijete pocit absolutní svobody. Největším střediskem jachtingu v Maďarsku je jezero Balaton, na jehož jižním a severním břehu se nacházejí četné jachtařské kluby a přístavy.

Své golfové dovednosti můžete pilovat hned na třech hřištích přímo v hlavním městě nebo na nedalekém a vůbec nejstarším maďarském golfovém hřišti, a to v obci Kisoroszi. Jedinečné je také 18jamkové golfové hřiště v Balatonudvari, které se nachází v sousedství města Tihany a jeho přírodní scenerie perfektně ladí s hodnotami golfu.

Staňte se svědky zázraku! Od 19. do 27. srpna 2023 přijede do maďarské Budapešti na dva tisíce sportovců z více než dvě stě zemí světa, aby poměřili své síly a oslavili královnu sportu – lehkou atletiku. Tato vrcholná atletická událost se uskuteční poprvé ve střední Evropě, a to ve zbrusu novém Národním atletickém centru na břehu Dunaje v jižní části města, které bude slavnostně otevřeno letos v polovině června. Některé závody se budou konat přímo v krásném centru hlavního města, kam budou mít návštěvníci vstup zdarma.