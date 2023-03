Mějte svou domácnost pod palcem. Inteligentní technologie už nejsou jen o komfortním bydlení

Přijít po práci do studeného domu a muset si dojít pro uhlí do sklepa a pak čekat, až bude domácnost v obyvatelném stavu, je již minulostí. V létě si v rytmu slunečního koloběhu poposedávat na terase a ukrývat se před neúprosnými paprsky. Případně po rozsvícení světla v místnosti složitě zakrývat před pohledy zvídavých sousedů okna, protože se po setmění rázem změní ve výkladní skříně. Dnes naštěstí na tyto nepříjemnosti můžeme už jen nostalgicky vzpomínat. Co bylo dříve snem, můžeme dnes snadno proměnit v samozřejmost. Nechte pracovat chytrou domácnost tak, jak si ji sami vytvoříte.

S automatizovanými systémy venkovního a vnitřního stínění CLIMAX nemusíte zůstat pouze u přání či snů. „Automatické ovládání venkovního i vnitřního stínění je kompatibilní s většinou systémů, a tak nové žaluzie nebo rolety jednoduše zapojíte do své stávající chytré domácnosti,“ vysvětluje David Žabčík, obchodně provozní ředitel největšího českého výrobce stínění CLIMAX. Nejde totiž jen o rolety či žaluzie, jak si mnozí možná mylně myslí. Jde o propojení funkčnosti, efektivity a udržitelnosti do automatizované chytré domácnosti.

Jsou to motorizace rolet, které se stávají běžnou součástí každé automatizované domácnosti . A není se čemu divit. Venkovní rolety zapojené do automatizace domácnosti totiž pomohou snížit teplotu interiéru v horkých dnech až o sedm stupňů a v zimě naopak zase udržet drahocenné teplo uvnitř. Skutečně inovativní řešení však nabízejí rolety na solární pohon, které energetickou soběstačnost každé domácnosti dovádějí k dokonalosti.

Rolety na solární pohon se snadno a rychle namontují bez porušení omítky domu. Navíc díky napájení z baterie fungují rolety po celý den, a to nezávisle na denní době či počasí. Baterie zvládnou svou práci i tehdy, pokud by slunce nesvítilo třeba celý měsíc. „Plně nabitá baterie uchová dostatek energie pro dva cykly zatažení a vytažení až na 45 dní. Roleta tak bude fungovat i při dočasném omezení funkčnosti solárního panelu,“ vysvětluje David Žabčík. Za vším stojí novinka na trhu – nový motor Somfy RS100. V současné době je nejsilnějším a zároveň nejtišším solárním motorem s minimálním dopadem na životní prostředí. Dalším jeho benefitem je diskrétní režim pro téměř neslyšný provoz, životnost baterie více než osm let, a životnost panelu dokonce více než dvacet let.