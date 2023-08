Maximální výkon ze slunce do vašich domácností: Systémy SolaX vás dovedou k energetické nezávislosti

Jeden systém s jedním softwarem a jednou kompatibilní aktualizací je ideální nejen pro rodinné domy ale i menší průmyslové aplikace. Hybridní systém SolaX lze pro domácnosti bateriově škálovat od 6,2 do 23,2 kWh . Ovšem pokud by vám to nestačilo, lze stále rozšířit o dvojnásobek až na 46,4 kWh prostřednictvím dodatečného zařízení, které umožní připojit další baterie. Firmám pak přijde vhod také unikátní paralelní zapojení až deseti těchto střídačů dohromady, tedy v maximálním měřítku lze získat výkon až 150 kW s velkolepým bateriovým uložištěm až 464 kWh.