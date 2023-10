„Máma se těšila, že jí vrátí přeplatek za elektřinu. Místo toho naletěla.“ Může se to stát i vám

Před měsícem mámě přišla SMS, že má přeplatek za elektřinu skoro sedm tisíc. Byla z toho nadšená. Navíc jí rovnou chtěli peníze poslat. Měla jen kliknout na odkaz v esemesce a vyplnit nějaké údaje. Chtěli uživatelské jméno, mámino datum narození a heslo do jejího internetového bankovnictví. Máma na nic nečekala a rovnou to všechno vyplnila . Těšila se na peníze z přeplatku!

Máma je vždycky opatrná, ale tady ji vůbec nenapadlo, že jde o podvod. Byla v euforii a těšila se, že bude mít na účtu o sedm tisíc korun víc. Během chvíle ale měla o sedm tisíc míň. Nejenže poslala zlodějům přes telefon přístup do svého účtu, ale jak jí poslali částku k potvrzení, potvrdila jim odchozí platbu. Když zjistila, že peníze chybí, zkoušela na číslo z esemesky volat, ale nikdo to nezvedal. Nahlásila to na policii, ale prý je skoro bez šance, že by se pachatel našel.