Instalace solárních elektráren? Důležité je prověřit si dodavatele a nezapomínat na kvalitní servis

Ondřej Hájek upozorňuje také na to, že v souvislosti s aktuálním děním na trhu s fotovoltaickými elektrárnami, kdy se někteří dodavatelé dostali do problémů, se nemusejí klienti společnosti E.ON u nových ani u stávajících smluv bát, že by o svou investici přišli. Nové fotovoltaiky se vždy dočkají.

Mezi varovné signály pro zákazníky naopak může aktuálně patřit například extrémně rychlá slibovaná doba dodání nebo požadovaná výše zálohy vyšší než 50 procent celkové ceny. Dobrý dodavatel nebude klienta přesvědčovat k pořízení co největší elektrárny, ale individuálně posoudí situaci a navrhne nejlepší řešení s tím, že vše za klienta vyřídí. „Jednoduše řečeno, pokud něco zní příliš dobře, aby to byla pravda, většinou to pravda není. Jako v mnoha jiných oborech se vyplatí svěřit se do rukou instalační firmy, která má již letitou tradici. Koneckonců u fotovoltaické elektrárny vzhledem k její životnosti potřebujete, aby zde pro vás byla i za dvacet let,“ vysvětluje Ondřej Hájek.