Fotovoltaika už není privilegiem jen rodinných domů. Jaké změny přinese rok 2023?

Novela, kterou schválil 11. ledna 2023 Senát České republiky, přináší zásadní změny. Nově nebude potřeba mít licenci od Energetického regulačního úřadu na provozování střešní fotovoltaiky o výkonu do 50 kW. Dosud platilo, že bez licence je možné provozovat zdroj energie pouze do výkonu 10 kW. Fotovoltaické elektrárny o takovém výkonu ale nejsou pro reálnou spotřebu více bytových jednotek či menší firmy vhodné.

Chystaná legislativa dále upravuje i stavební zákon. Nově nebude pro stavby malých obnovitelných zdrojů od 10 do 50 kW potřeba územní ani stavební povolení, a dokonce ani ohlášení stavby, pokud fotovoltaika nezasahuje do nosných konstrukcí stavby nebo pokud nemění její účel. Chystaná novela tak přinese nejen další zelenou pro větší energetickou soběstačnost každého z nás, ale potěší i peněženky obyvatel těchto objektů, jejichž náklady na energie se rapidně sníží.

V praxi to znamená, že obyvatelé bytových a panelových domů, ale i majitelé menších firem mají nově možnost instalovat si na střechu fotovoltaiku jako zdroj pro výrobu elektřiny. Nová vyhláška pomáhá překonávat problémy, kterým doposud bytová družstva, společenství bytových jednotek či menší firmy čelily v porovnání s rodinnými domy. Co tato novela přinese obyčejným lidem a jaký to bude mít dopad na naše peněženky?