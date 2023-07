Pomáhají cizincům s integrací. Domácí a sexualizované násilí se v komunitách často tutlá

„Těch lidí, kteří najednou přišli do Česka, bylo hrozně moc. Byla to náročná situace z fyzického i psychického hlediska. Klíčové bylo těm lidem zajistit jídlo a ubytování. Tím, jak byla ta situace dynamická, jsme ani moc nezkoumali, do jakých podmínek je posíláme. Pak se nám po půlnoci vrátila mladá holka, brečela a vyprávěla, jak jí ten muž, u kterého měla bydlet, vlezl do postele a osahával ji,“ popisuje situaci Janošková. Jen v Pardubickém kraji řešili tři podobné případy.