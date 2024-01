Oči je potřeba chránit i v zimě. Výskyt infekčních onemocnění je častější

Když ale zrovna slunce svítí, musíme své oči chránit i před UV zářením, které je přítomné i v zimě. „V zimním období daleko častěji vyrážíme na dovolenou do vyšších nadmořských výšek, do hor, kde je navíc ještě sněhová pokrývka, od které se UV paprsky odrážejí. Tam je vyšší množství UV záření, je tedy dobré mít sluneční brýle s kvalitním UV filtrem,“ vysvětluje Šín.

Sledování televize nebo počítače zblízka může „kazit“ zrak. Není to ale z důvodu, že by televize vyzařovaly UVB záření jako dříve. Když sledujeme předměty zblízka, využíváme pro to akomodaci, tedy zaostřování oka. „Oko si vlastně neodpočine, musí neustále zaostřovat a skutečně to vede k prodlužování očního bulbu, tím se navyšují nebo vznikají dioptrie,“ dodává Šín.