Jihozápad Čech zasáhnou vydatné deště, varovali meteorologové

Srážky budou kombinací bouřek a deště. „Bouřky budou mít podobu jednotlivých, málo pohyblivých buněk. Dost srážek bude i v podobě deště z vrstevnaté oblačnosti. Hlavním nebezpečným projevem jsou srážkové úhrny. Na jednom místě by mohlo během několika hodin spadnout až 30 milimetrů,“ konstatoval ČHMÚ.

Takto vydatné srážky by měly mít lokální charakter, výstraha proto platí pro části Jihočeského a Plzeňského kraje od 13 do 23 hodin. Celkem by podle predikcí mohlo za dané období napršet až kolem 40 milimetrů.