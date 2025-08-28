Do Česka dorazí bouřky

Článek
Bouřky by se měly vyskytnout ve čtvrtek ve večerních hodinách a jejich nejpravděpodobnější výskyt bude na Vysočině a ve východních Čechách. Podle ČHMÚ je však málo pravděpodobná větší aktivita, která by překračovala hodnoty pro vydání výstrahy.
Proti vzniku intenzivnějších bouřek stojí sušší vzduch ve vyšších vrstvách atmosféry. „I tak se ale mohou objevit přívalové srážky s krátkodobými úhrny kolem 25 mm, nárazy větru většinou kolem 15 m/s (55 km/h) nebo kroupy,“ upozorňuje ČHMÚ.
Další bouřky, které budou stále souviset s vlnícím se frontálním rozhraním nad Českem, se vyskytnou v pátek. Slabší bouřky by se mohly objevit už ráno a to nejspíše v Čechách nebo na Vysočině.
Další bouřky se pak objeví opět k večeru. Kde přesně by měly bouřky v pátek být, se ještě bude upřesňovat. Za této synoptické situace je přesná lokalizace i jeden den dopředu velmi obtížná. Zatím to však vypadá, že by mohly být opět spíše v Čechách a na Vysočině.
Ještě před příchodem fronty bude na Moravě foukat silný vítr, který může mít v nárazech až kolem 65 km/h. Kvůli tomu je v platnosti výstraha ČHMÚ, která platí do čtvrtečních 10 hodin večer.
V platnosti je i výstraha na vysoké teploty. Ve čtvrtek odpoledne budou v Polabí, Poohří, v části jižních Čech a na jižní a střední Moravě teploty stoupat přes 31 °C.
Kvůli suchu a silnému větru platí také výstraha před rizikem vzniku požárů a to až do pátečního večera.
„S ohledem na déletrvající období s absencí srážek, vysoké teploty a čerstvý nárazový vítr očekáváme na území Moravy a Slezska zvýšené riziko vzniku a především šíření požárů. Poměrně větrné a suché počasí potrvá v těchto oblastech i během pátku 29. 8., nebezpečí požárů se sníží až v pátek večer, kdy vítr zeslábne a pravděpodobně i zaprší,“ vysvětluje ČHMÚ.