Španělský startup chce zachránit pivo před globálním oteplováním

Nedaleko hlavního města Madridu testují různé kombinace světla a fertigace, tedy míchání hnojiv a vody. Hledají tu nejlepší kombinaci, která by fungovala pro všechny odrůdy chmele. Konečným cílem je maximalizovat produkci alfa-kyselin a esenciálních olejů, které dodávají hořké a ovocné aroma, známé všem milovníkům piva.

Sagrariová má pro společnost ještě další plány. Podle jejích slov by bylo ideální zřídit vedle pivovarů kryté plantáže, které by fungovaly jako úložiště uhlíku tím, že by znovu využívaly CO2 uvolňovaný během fermentace k urychlení fotosyntézy rostlin a recyklovaly filtrované zbytky vody, které zůstaly při výrobě.