Prazdroj otevřel plně automatizovaný sklad. Na zaměstnance tam téměř nenarazíte

„Je to nejmodernější pivovarský sklad v republice,“ řekl Právu František Holý, manažer skladů Plzeňského Prazdroje. Dragos Constantinescu, generální ředitel společnosti spadající pod japonský koncern Asahi, nové pracoviště označil za technologický zázrak.

Objekt, který vyrostl na místě zbořených výrobních hal, zabírá plochu deset tisíc metrů čtverečních, z toho čtyři tisíce připadají na třicet metrů vysoký jedenáctipatrový samonosný regálový systém. Vejde se do něj 16 tisíc palet, tedy asi 18 milionů piv, a obsluhuje jej deset jeřábových nakladačů, které předkládají palety s lahvemi nebo plechovkami piva na takzvané gondoly - těch tady jezdí osmadvacet a každá uveze dvě palety. Sedmikilometrovou rychlostí je po šesti stech metrech kolejí dopravují k dopravníků a odtud už pivní baterie míří k některé z dvanácti bran, do nichž zajíždějí kamiony.

Moc zaměstnanců tu nepotkáte, přímo ve skladu jsou jen dva. „Směnový mistr a jeden člen obsluhy. Kdyby to byl klasický sklad, potřebovali bychom o 56 pracovníků více,“ konstatoval Holý.

I o této možnosti před několika lety v pivovaru uvažovali. „Konvenční sklad by ale měl o padesát procent větší zastavěnou plochu. Existovala i možnost externího skladu, ale to by zase výrazně zvýšilo nároky na kamionovou přepravu,“ vysvětlil Holý.